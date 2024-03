Professor van Dusen trifft Kaiser Wilhelm

Am einsamen Strand der Nordseeinsel werden Prof. Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen und Hutchinson Hatch von einer strengen Dame in Schwarz gekidnappt und im Watt ausgesetzt. Ohne jegliches Zutun sind die beiden plötzlich in eine Intrige von höchster politischer Bedeutung verwickelt. Involviert sind: der britische Secret Service, der deutsche Kaiser Wilhelm II., der britische König Eduard VII. und eine gewisse Contessa La Valetta. Van Dusen greift ein und löst den Fall in gewohnt bravouröser Manier.