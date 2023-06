Professor van Dusen | Folge 32

Dem New Yorker Kommissar Caruso drohen Karriere-Aus und Verschuldung. „Die Sirene“ hat ihn ausgetrickst und er weiß nicht einmal genau, wie sie das geschafft hat. Er wollte der berühmten Juwelen-Diebin aus der irischen Bronx mit dem Rubin eines New Yorker Millionärs eine Falle stellen. Doch obwohl der Kommissar alles haarklein geplant hatte und die Sirene dem Köder tatsächlich folgte, schaffte sie es, dem Polizisten den Rubin unter der Nase wegzustehlen. Caruso braucht also die Hilfe des Professors mehr denn je. Denn wenn sie den Stein nicht rechtzeitig finden, wird es ihre letzte Zusammenarbeit gewesen sein.