Krimi-Klassiker: Professor van Dusen | Folge 27

Professor van Dusen will sich einen langgehegten Wunsch erfüllen und das größte Lama-Kloster in Ost-Tibet besuchen, um dort einzigartige Objekte zu besichtigen, zu denen auch das vollständig erhaltene Fell eines rätselhaften Schneemenschen gehört. Außerdem besitzt das Kloster Kumbum eine bedeutende medizinische Hochschule, an der van Dusen fernöstliche Heilkunst studieren möchte. Trotz massiver Warnungen eines Unbekannten, dem Kloster fernzubleiben, weil der Tod ihm dort gewiss sei, will van Dusen nach zweimonatlicher Exkursion durch Asien, nach Strapazen und Entbehrungen, so kurz vor dem Ziel seiner Reise nicht aufgeben. Nach ihrer Ankunft müssen der Meisterdetektiv und sein Assistent feststellen, dass sie in der Tat keine gern gesehenen Gäste sind. Das Innere des Gebäudes vermittelt ihnen eine finstere und gespannte Atmosphäre. Und in der medizinischen Hochschule wird ihr finsteres Schicksal scheinbar besiegelt, denn Neugier verlangt ihren Preis.