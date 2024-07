Die gesamte Upper Class von New York ist in heller Aufregung. Seit geraumer Zeit verschwinden prominente Millionäre. Darunter Playboy Billi Bullock, Operettendiva Gloria Carson, der gefragte Strafverteidiger Livingston Fish und Stahl-König Morgan Junior. Könnte es sein, dass sie entführt worden sind? Auch Sergeant Caruso ist mit seinem Latein am Ende. Die rettende Idee kommt wie so oft vom Amateur-Kriminologen van Dusen: eine inszenierte Millionärs-Hochzeit. In der Hauptrolle zwischen Gold und Silber sein guter Freund Hutchinson Hatch – als Bräutigam und menschlicher Köder.