Professor van Dusen | Folge 34

Diese ungeheuerliche Geschichte beginnt mit einem Brief, in dem ein avisierter Mord in der Tat stattfindet. Das Opfer ist der von seiner Familie verstoßene Eric Pomfret, ein Poet, der sich nach den Querelen mit der Familie jetzt Eric Blair nennt. Er blieb auch im Verborgenen, als er vom Tod seines Vaters hört und in den Zeitungen liest, dass nach ihm gefahndet wird. Der Nachlassverwalter Summerbee hat daraufhin Verbindung mit einer entfernten Nichte des Verstorbenen aufgenommen. Sie soll an Erics Stelle Erbin des riesigen Vermögens werden.

Während die Formalitäten noch im Gange sind, meldet sich Beryl Crosby, eine Freundin des jungen Poeten, bei Rechtsanwalt Summerbee. Sie ahnt nicht, dass sie mit ihren Aussagen das Todesurteil für ihren Freund gesprochen hat. Scotland Yard schaltet sich ein und nimmt die Fahndung nach dem Mörder auf. Den Täter allerdings, den Superintendent Boomer und Inspektor Smiley präsentieren, kann der Professor nicht akzeptieren. Für ihn liegt der Fall komplizierter und raffinierter. Er ist sofort bereit, Scotland Yard unter die Arme zu greifen.