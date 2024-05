Kein guter Tag für Hutchinson Hatch, Reporter des Daily New Yorker. Erst wird er wegen einer Beschwerde zum Chef zitiert. Sein satirischer Beitrag über die Polizei hat wohl nicht gefallen. Besonders nicht Detective Sergeant Caruso, der vor Wut schäumt. Als Hatch nach der Unterredung in sein Büro zurückkehrt, sitzt dort der angetrunkene Pop Moonshine und faselt irgendwas von einem Tipp und einem Leichenräuber auf dem Marble-Friedhof. Mit Mühe schafft es Hatch, den Säufer hinauszukomplimentieren, um endlich Feierabend zu machen. Doch dann zeigt Professor van Dusen auf einmal Interesse an den betrunkenen Geschichten. Da wartet ein neues Verbrechen darauf, enthüllt zu werden! Der gute Hatch sah wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht …