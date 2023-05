Professor van Dusen | Folge 31

Als dem Meisterdetektiv Professor van Dusen und seinem Assistenten Hatch eine Leiche beinahe vor die Füße fällt, werden die beiden in einen ihrer gefährlichsten Fälle verwickelt. Der berüchtigte Kriminelle „Phantôme“ ist auf der Jagd nach den Juwelen der ehemaligen Kaiserin Eugénie Bonaparte und schreckt dabei vor nichts zurück. Prof. Dr. Dr. Dr. van Dusen muss seinen langersehnten Urlaub an der französischen Atlantikküste abbrechen, um den Kampf gegen den Bösewicht aufzunehmen und den Schatz vor seinem Widersacher Phantôme finden! Dabei bringt van Dusen jedoch nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seines treuen Begleiters Hatch in Gefahr.