Krimi-Hörspiel: Professor van Dusen | Folge 23

Es hätte eine vergnügte Kreuzfahrt durch den Indischen Ozean werden sollen, doch dann gerät die Dampfyacht „Annabelle“ in einen Taifun und sinkt. Die internationalen Gäste, unter ihnen van Dusen und sein Assistent Hatch, erreichen im Rettungsboot eine einsame Insel. Der Professor kann die Lage der Insel schnell orten. Anhand von Berechnungen – so stellt er fest – liegt die Insel genau zwischen den kolonialen Sphären der Engländer, der Deutschen und der Holländer. Durch diese Erkenntnis entbrennt sofort ein Streit unter den verschiedenen Landsleuten, da jeder Anspruch auf die Insel erhebt und sie zum Besitz des jeweiligen Staates erklärt. Diese Streitigkeiten finden durch einen Todesfall ein jähes Ende. Kommerzienrat Piefke ist in einem kleinen Wäldchen erschossen worden. Seine Begleiterin Madame de la Mousse ist ganz sicher, dass es sich bei dem Schützen um einen tätowierten Kannibalen handelt. Der Professor vermutete allerdings den Täter unter den Schiffbrüchigen, die jedoch – wie er zugeben muss – alle ein einwandfreies Alibi nachweisen können. Darum versucht er, durch ballistische und andere Experimente den Fall zu klären.