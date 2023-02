Krimi-Klassiker: Professor van Dusen | Folge 28

Athen, 1904: Bevor Professor van Dusen und sein Assistent Hatch in die Rolle von Amateur-Wächtern schlüpfen können, um im Museum von Athen den Schild des Achilles zu bewachen, sind gründliche Recherchen notwendig. Das Fazit: Die drei auf sonderbare Weise verschwundenen Varieté-Künstler waren ganz offensichtlich einem Hypnotiseur zum Opfer gefallen, der die Absicht hatte, den künstlich herbeigeführten Zustand der Bewusstseins-Einengung für kriminelle Taten zu nutzen. Die Fakten sind klar, nur der Täter ist noch nicht entlarvt. Als ein vierter Artist einem Verbrechen zum Opfer fällt, kommt endlich Licht in das Dunkel der Affäre. Die Künstlerin Annie Oakley ist gerade noch imstande, dem Professor vor ihrem Tod ein paar Hinweise zu geben, deren Auswertung allerdings eine Kombinationsgabe von der Güte eines van Dusen voraussetzt. Sein Denkapparat läuft auf Hochtouren, denn einige Tricks werden nötig sein, um den Täter zu überführen, der seinerseits alle Register zieht, als er die Schlinge am Hals fühlt. Wird er sich ihrer noch entledigen können?