Der Auftrag zum Ermitteln stammt von niemand Geringerem als dem Präsidenten der Vereinigten Staaten: Teddy Roosevelt. Denn eines Tages – Professor van Dusen und Hutchinson Hatch waren gerade dabei, Whiskey zu trinken – kam er einfach so durch die Tür hereinspaziert. „Amerika braucht Sie. Ich brauche Sie.“

Bei einer geheimen Mission in Los Alamos waren Thomas Alva Edison und seine neueste Erfindung, ein gepanzerter Tank, spurlos verschwunden. Erst zögert van Dusen: Er möchte sich nicht vereinnahmen lassen. Doch dann fängt er an zu ermitteln. Denn, so ist er überzeugt, irgendeine Spur gibt es immer.