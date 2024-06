Eben noch hatte Professor van Dusen sich abfällig über die Mafia geäußert. Ein „Unterwelt-Phänomen“ sei das, eine „banale Form der Kriminologie“, für die er sich „bekanntlich nicht interessiere“. Doch dann werden sein Begleiter Hutchinson Hatch und er auf der 35. Straße in New York in eine Kutsche gezerrt. Entführung! Und alles deutet auf die Mafia hin. Da entwickelt Professor van Dusen dann doch ein – zugegebenermaßen nicht ganz uneigennütziges – Interesse an der Mafia und ihren Strukturen.