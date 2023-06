Professor van Dusen | Folge 33

Die Geschichte nimmt ihren Anfang an Bord der 'Karthago', die gerade im Hafen von Oran vor Anker gegangen ist. In der Kabine des Schiffes kommt es zu einem heftigen Wortwechsel zwischen Professor van Dusen und Hutchinson Hatch, als Hatch dem Wissenschaftler einen Irrtum unter die Nase reibt. Dass er sich damit den Zorn des Professors zuzieht, hat er nicht mit einkalkuliert. Die wüsten Beschimpfungen des wütenden Professors sind dem sonst geduldigen Hatch bald zu viel. Er geht von Bord, um seinen Kummer in der Bar 'Zum karierten Kakadu' zu ertränken. Hier fällt er Sergeant Canaque anheim, der unterwegs ist, neue Männer für die Fremdenlegion anzuheuern. Hatch geht dem gerissenen Sergeant leicht ins Netz und ist nicht wenig erstaunt, am nächsten Morgen in der Kaserne der Fremdenlegion zu erwachen. Der Professor wartet vergeblich auf den Freund, von dessen Rückkehr er überzeugt ist. Als die 'Karthago' die Anker lichtet, geht auch van Dusen von Bord, denn er fühlt, dass etwas Außergewöhnliches passiert sein muss. Die Denkmaschine beginnt zu überlegen, wo sie ansetzen muss, um Hatchs Spur zu finden.