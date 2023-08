Professor van Dusen | Folge 35

3. April 1905: Hutchinson Hatch und Professor van Dusen laufen an Deck der 'Armuz' in den Hafen von Bombay ein. Der Premierminister des Maharadschas von Krischnapur empfängt die Gäste und begleitet sie auf ihrer Reise in den Palast. Dort haben sich mysteriöse Morde ereignet. Zwei Diener seiner Hoheit sind tot, es fehlt ihnen das rechte Ohr. Ist der legendäre Schatz von Krischnapur in Gefahr? Nach alter Tradition haben jeweils fünf Diener Tätowierungen auf ihrem rechten Ohr, die zusammen Hinweise auf das Versteck des Schatzes geben. Während eines Banketts zu Ehren der Gäste wird ein dritter Diener getötet. Auch ihm fehlt das rechte Ohr.