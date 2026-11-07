doku drops 18: Freiheit – jeden Monat neue Kurzdokus

Mit folgenden Kurzdokus:

You only live once

Von Judith Geffert

Sie bremsen für alte Menschen und Hunde, aber geben richtig Gummi, wenn die Ampel auf rot springt. Ein O-Ton-Stück über Freiheit und Grenzen beim E-Scooter fahren.

You only live once 04:14 Minuten

Ein Mobile aus Individuen

Von Leonie Reineke

Straffe Führung mit dem Taktstock ist nicht die einzige Möglichkeit, ein Orchester zu leiten. Viele Ensembles organisieren sich selbst. Wie geht das – und was bringt das?

Ein Mobile aus Individuen 09:48 Minuten

Aber wir sind laut

Von Karolina Szulejewska

Polnische Frauen fühlen sich von den Abtreibungsgesetzen ihres Landes bevormundet. Nicht wenige reisen für einen Eingriff nach Deutschland. Was bewegt sie?

Aber wir sind laut 09:59 Minuten

Alle Folgen von doku drops gibt es hier

In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.

Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne , der Vorgängersendung von doku drops.

doku drops 18: Freiheit

Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp

Moderation: Ingo Kottkamp

Ton: Ingo Kottkamp und die Autor*innenDeutschlandfunk 2026