doku drops 18: Freiheit
Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp
Moderation: Ingo Kottkamp
Ton: Ingo Kottkamp und die Autor*innenDeutschlandfunk 2026
doku drops 18: Freiheit – jeden Monat neue Kurzdokus
27:03 Minuten
Wer sich Freiheiten nimmt, kann andere inspirieren und so auch ihnen Freiheit schenken. Wo aber Zwang herrscht, werden die Räume eng. Diese Folge ist Teil der Thementage „Freiheit: Mein Recht. Dein Problem?“ von Dlf Kultur.
Mit folgenden Kurzdokus:
You only live once
Von Judith Geffert
Sie bremsen für alte Menschen und Hunde, aber geben richtig Gummi, wenn die Ampel auf rot springt. Ein O-Ton-Stück über Freiheit und Grenzen beim E-Scooter fahren.
You only live once
07.11.2026
04:14 Minuten
Ein Mobile aus Individuen
Von Leonie Reineke
Straffe Führung mit dem Taktstock ist nicht die einzige Möglichkeit, ein Orchester zu leiten. Viele Ensembles organisieren sich selbst. Wie geht das – und was bringt das?
Ein Mobile aus Individuen
07.11.2026
09:48 Minuten
Aber wir sind laut
Von Karolina Szulejewska
Polnische Frauen fühlen sich von den Abtreibungsgesetzen ihres Landes bevormundet. Nicht wenige reisen für einen Eingriff nach Deutschland. Was bewegt sie?
Aber wir sind laut
07.11.2026
09:59 Minuten
Alle Folgen von doku drops gibt es hier.
In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.
Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne, der Vorgängersendung von doku drops.
doku drops 18: Freiheit
„doku drops“ ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio: „doku“. Und „drops“ steht für: süße Drops, saure Drops, Tropfen, die Wellen schlagen, Tränen der Freude, der Rührung oder der Wut, Mike drops, kleine Einheiten, die Teil eines größeren Ganzen sind. In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.