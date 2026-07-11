Mit folgenden Kurzdokus:

Ken und Frau Imura

Von Malte Jaspersen

Das alte Weberviertel in Kyoto hat sich verändert. Ken ist jung und engagiert sich, Frau Imura wohnt schon lange hier. Da kreuzen sich ihre Wege.

doku drops 14: jung und alt Ken und Frau Imura 11:08 Minuten

Zusammenklang

Von Melda Özsoy

Verschiedene Lebensalter, verschiedene Lebensgeschichten: im Berliner Begegnungschor kommen und klingen sie zusammen! Und manchmal trifft man hier nach langer Zeit etwas ganz Vertrautes wieder.

doku drops 14: jung und alt Zusammenklang 09:21 Minuten

Alle Folgen von doku drops gibt es hier

In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.

Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne , der Vorgängersendung von doku drops.

doku drops 14: jung und alt

Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp

Moderation: Ingo Kottkamp

Ton: Judith Geffert, Ingo Kottkamp und die Autor*innen

Deutschlandfunk 2026

Länge: 27‘20