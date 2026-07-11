doku drops 14: jung und alt
Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp
Moderation: Ingo Kottkamp
Ton: Judith Geffert, Ingo Kottkamp und die Autor*innen
Deutschlandfunk 2026
Länge: 27‘20
Jeden Monat neue Kurzdokus
Monatlich neu: die doku drops. Heute mit Kurzdokus zum Thema "jung und alt" © Deutschlandradio / Ingrid Wenzel
doku drops 14: jung und alt
28:58 Minuten
Wie viel Kontakt haben wir mit Menschen, die wesentlich älter oder jünger sind als wir selbst und die nicht zur eigenen Familie gehören? Neue Kurzdokus erkunden die Welt jenseits der Generationenblase.
Mit folgenden Kurzdokus:
Ken und Frau Imura
Von Malte Jaspersen
Das alte Weberviertel in Kyoto hat sich verändert. Ken ist jung und engagiert sich, Frau Imura wohnt schon lange hier. Da kreuzen sich ihre Wege.
Von Malte Jaspersen
Das alte Weberviertel in Kyoto hat sich verändert. Ken ist jung und engagiert sich, Frau Imura wohnt schon lange hier. Da kreuzen sich ihre Wege.
doku drops 14: jung und alt
Ken und Frau Imura
11.07.2026
11:08 Minuten
Zusammenklang
Von Melda Özsoy
Verschiedene Lebensalter, verschiedene Lebensgeschichten: im Berliner Begegnungschor kommen und klingen sie zusammen! Und manchmal trifft man hier nach langer Zeit etwas ganz Vertrautes wieder.
Von Melda Özsoy
Verschiedene Lebensalter, verschiedene Lebensgeschichten: im Berliner Begegnungschor kommen und klingen sie zusammen! Und manchmal trifft man hier nach langer Zeit etwas ganz Vertrautes wieder.
doku drops 14: jung und alt
Zusammenklang
11.07.2026
09:21 Minuten
Alle Folgen von doku drops gibt es hier.
In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.
Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne, der Vorgängersendung von doku drops.
doku drops 14: jung und alt
„doku drops“ ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio: „doku“. Und „drops“ steht für: süße Drops, saure Drops, Tropfen, die Wellen schlagen, Tränen der Freude, der Rührung oder der Wut, Mike drops, kleine Einheiten, die Teil eines größeren Ganzen sind. In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.