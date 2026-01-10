doku drops 7: Neustart
Zusammenstellung und Moderation: Judith Geffert und Ingo Kottkamp
Ton: Alexander Brennecke und die Autor*innen
Deutschlandfunk 2026
Länge: 27‘55
Jeden Monat neue Kurzdokus
Monatlich neu: die doku drops. Heute mit Kurzdokus über Neuanfänge. © Ingrid Wenzel
27:59 Minuten
Neue Kurzdokus erzählen von Neuanfängen am eigenen Leib: Wenn der Körper sich in der Mitte des Lebens transformiert, wenn eine chronische Krankheit alles in Frage stellt oder wenn es auf einmal Neues zu sehen, zu hören und zu riechen gibt.
Mit folgenden Kurzdokus:
Reboot mit Bergschuhen
Von Elisabeth R. Hager
Orts-, Luft- und Lebensveränderung im Spoken Word Format. Und nach zweieinhalb Minuten ist der Neustart (fast) perfekt.
Hanna
Von Lena von Holt
Wir erwarten von unserem Körper, dass er funktioniert. Wie eine Maschine. Wir denken nicht viel darüber nach… bis sie kaputtgeht. Und dann?
Warum fühl ich mich so komisch?
Von Yergalem Taffere
Von Yergalem Taffere
Woher kommt diese emotionale Karusselfahrt, die rauschende Wut, das Grübeln und das Schwitzen? Und warum hat uns niemand davon erzählt? Yergalem Taffere nimmt uns mit auf ihre persönliche Reise mit Freund*innen ins Menopauseland.
doku drops ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio. Doku für dokumentarisch und drops für: süße Drops, saure Drops, Tropfen, die Wellen schlagen, Tränen der Freude, der Rührung oder der Wut, Mike drops, kleine Einheiten, die Teil eines größeren Ganzen sind.
doku drops 7: Neustart
