Mit folgenden Kurzdokus:

Reboot mit Bergschuhen

Von Elisabeth R. Hager

Orts-, Luft- und Lebensveränderung im Spoken Word Format. Und nach zweieinhalb Minuten ist der Neustart (fast) perfekt.

Hanna

Von Lena von Holt

Wir erwarten von unserem Körper, dass er funktioniert. Wie eine Maschine. Wir denken nicht viel darüber nach… bis sie kaputtgeht. Und dann?

Warum fühl ich mich so komisch?

Von Yergalem Taffere

Woher kommt diese emotionale Karusselfahrt, die rauschende Wut, das Grübeln und das Schwitzen? Und warum hat uns niemand davon erzählt? Yergalem Taffere nimmt uns mit auf ihre persönliche Reise mit Freund*innen ins Menopauseland.

doku drops ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio. Doku für dokumentarisch und drops für: süße Drops, saure Drops, Tropfen, die Wellen schlagen, Tränen der Freude, der Rührung oder der Wut, Mike drops, kleine Einheiten, die Teil eines größeren Ganzen sind.

Alle Folgen von doku drops gibt es hier

In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert. Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne , der Vorgängersendung von doku drops.