27:06 Minuten Monatlich neu: die doku drops. Heute mit Kurzdokus über das Nichtstun, inspiriert von Jenny Odells Buch „How to do Nothing".

In ihrem Buch „How to do Nothing“ erkundet Jenny Odell die subversive Kraft des Nichtstuns. Erreichen wir mehr Freiheit, eine komplexere Wahrnehmung und eine ökologischere Welt, in dem wir weniger tun? Mit Kurzdokus probieren wir es aus.