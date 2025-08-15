Der einsame Tod des Herrn D.
Von Johannes Nichelmann
Regie: der Autor und Wolfgang Rindfleisch
Mit: Marietta Schwarz, Nadine Lindner, Jenny Marrenbach,
Axel Schröder, Armin Dallapiccola und dem Autor
Ton: Bernd Friebel
Redaktion: Ulrike Bajohr
Deutschlandfunk 2017
(Wiederholung vom 14.07.2017)
Der einsame Tod des Herrn D.
Der einsame Tod des Herrn D.
Johannes Nichelmann, geboren 1989 in Berlin, hat an der Freien Universität Berlin Politikwissenschaft studiert. Seit 2008 arbeitet er als freier Journalist vor allem für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk – als Redakteur beim WDR für Audio-Dokumentationen und Podcast-Serien sowie als Moderator für Kultur- und Politikformate bei Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk. Für mehrere seiner Audio-Dokumentationen wurde er ausgezeichnet, u.a. mit dem Kurt-Magnus-Preis der ARD für das junge Lebenswerk (2013) und dem Deutschen Sozialpreis (2018). 2019 erschien sein erzählendes Sachbuch „Nachwendekinder“. 2020 wurde er für den Grimme-Online-Award mit der Podcast-Serie „Finding Van Gogh – Auf der Suche nach dem Bildnis des Doktor Gachet“ nominiert.