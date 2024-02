Elisabeth Weilenmann (ehemals Putz), geboren 1982 in Niederösterreich, wuchs mit fünf Schwestern auf dem Land auf. Während des Studiums der Kommunikationswissenschaften in Wien begann sie, Hörspiele und Radiofeatures zu schreiben und zu inszenieren. Sie arbeitet seit 13 Jahren für deutschsprachige Radiosender und gewann zahlreiche Preise, darunter mehrfach das Hörspiel des Monats sowie den Hörspielpreis der Kritik, den Silver Radio Award (für das Hörgame „Blowback“, Deutschlandfunk Kultur 2015) und den Prix Europa 2019 (für das Hörspiel „Höllenkinder“ von Gabriele Kögl, bei dem sie Regie führte). Zuletzt: „Nehmt ihr uns eine, antworten wir alle – Femizide in Österreich“ gemeinsam mit Janina Böck-Koroschitz (NDR/SWR/ORF 2022) und „F E - M A L E B R A I N. Das Gehirn und sein Geschlecht“ Deutschlandfunk Kultur/ORF 2022).