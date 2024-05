Herr Sejdic und Herr Finci

Es ist ein Absurdum mitten in Europa. Das Friedensabkommen von Dayton, das 1995 den Krieg in Bosnien beendete, hat für Bosnien-Herzegowina eine Verfassung festgeschrieben, in der nur zum Präsidenten oder in die Volkskammer gewählt werden darf, wer entweder Kroate, Serbe oder Bosniake ist. Nur mit diesem Zugeständnis an die Nationalisten aller Lager glaubte man, das Land befrieden zu können.