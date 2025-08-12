Liliia
© privat
Mariia
© privat
Max
© privat
Marta
© privat
Nina
© privat
© privat
© privat
© privat
© privat
© privat
Generation U
Ukrainische Jugendliche in Deutschland
Von Inga Lizengevic
Regie: die Autorin
Es sprachen: Zeynep Bozbay, Lisa Hrdina, Timo Weisschnur
und die Autorin
Ton: Hermann Leppich
Redaktion: Wolfgang Schiller
Deutschlandfunk/SWR Kultur 2025
Inga Lizengevic hat belarussisch-ukrainische Wurzeln und lebt als Hörfunkautorin in Berlin. Ihr Feature „Babys für die Welt. Das Geschäft mit ukrainischen Leihmüttern“ (Deutschlandfunk/SWR/ORF 2021) wurde mit dem Prix Italia 2022 ausgezeichnet und für den Prix Europa 2022 nominiert. Ihr Feature "Strafkolonie der Frauen. Politische Gefangene in Belarus erzählen" wurde mit dem DokKa-Preis 2025 ausgezeichnet.