Flucht aus der japanischen Leistungsgesellschaft

„Bevor ich nur lebe, um zu arbeiten, sterbe ich lieber.“ Kei will frei sein. Mit 22 Jahren beschließt er, alles hinzuschmeißen: BWL-Studium, Militärdienst, das Leben, das von ihm erwartet wird. Stattdessen lebt er als „Jiyujin“ – ein freier Mensch – unter einer Brücke in Kyoto. Kei flüchtet sich in Traumwelten. Untermalt von Tschaikowsky-Sinfonien aus seinem Discman, durchstreift er die Landschaften Kyotos auf der Suche nach Abenteuern. Doch je mehr Zeit vergeht, desto stärker prallt seine fantasierte Freiheit auf seine reale Unfreiheit. Kei muss sich der Realität stellen.