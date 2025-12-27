Flucht aus der japanischen Leistungsgesellschaft

Jiyujin - Freier Mensch

54:31 Minuten
Kei im Militärstil-Camouflage-Hemd auf einem Schiff vor der japanischen Insel Awaji
Kei ist auf der japanischen Insel Awaji aufgewachsen © Andreas Hartmann
Von Andreas Hartmann |
Kei bricht aus der japanischen Leistungsgesellschaft aus und lebt als „freier Mensch“ in Kyoto zwischen Traum und Realität.
„Bevor ich nur lebe, um zu arbeiten, sterbe ich lieber.“ Kei will frei sein. Mit 22 Jahren beschließt er, alles hinzuschmeißen: BWL-Studium, Militärdienst, das Leben, das von ihm erwartet wird. Stattdessen lebt er als „Jiyujin“ – ein freier Mensch – unter einer Brücke in Kyoto. Kei flüchtet sich in Traumwelten. Untermalt von Tschaikowsky-Sinfonien aus seinem Discman, durchstreift er die Landschaften Kyotos auf der Suche nach Abenteuern. Doch je mehr Zeit vergeht, desto stärker prallt seine fantasierte Freiheit auf seine reale Unfreiheit. Kei muss sich der Realität stellen.

Bildergalerie

Kei geht seiner Leidenschaft für Klassik regelmäßig in einem Musikcafé nach, wo sich Gleichgesinnte treffen und austauschen.

© Andreas Hartmann

Ausflug in einen Tempel.

© Andreas Hartmann

Schon als Schüler zog es Kei aus Liebe zur Natur an den Fluss und in die Wälder.

© Andreas Hartmann

Der junge Japaner Kei liebt klassische Musik und das freie Leben als Obdachloser auf den Straßen Kyotos.

© Andreas Hartmann

Reihe: 18 Plus!
Jiuyin – Freier Mensch
Von Andreas Hartmann
Regie: der Autor
Mit: Tino Mewes, Eva Meckbach, Gerd Wameling, Jonathan Kutzner, Marian Funk, Arnd Klawitter und Jörg Petzold
Ton: Andreas Stoffels
DKultur 2016
Länge: 54'25
Eine Wiederholung vom 17.12.2016

Wiederholung am 28.12.2025, 20.05 Uhr, Deutschlandfunk

Das Feature ist Teil der Sendereihe 18 Plus! und in Kooperation mit der DocuMasterclass des Duisburger Festivals doxs! Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche entstanden. Neben ZDF/3sat, der Grimme-Akademie und der FSF Berlin ist Deutschlandfunk Kultur Kooperationspartner der DocuMasterclass.
Andreas Hartmann,  geboren 1983 in Paderborn, studierte an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf und der Universität der Künste Berlin. 2014 war er Stipendiat des Goethe-Instituts als Artist-in-Residence in der Villa Kamogawa in Kyoto, Japan. Er lebt und arbeitet als Filmemacher und Featureautor in Berlin. Seine Radioarbeiten wurden für den Prix Europa und den Prix Marulić nominiert. Zuletzt für Deutschlandradio: „Der dritte Raum – Musikcafés in Japan“ (DKultur/WDR 2021) und „Jōhatsu in Japan – Wenn Menschen verdunsten“ (Deutschlandfunk Kultur 2025).

