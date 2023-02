Double Feature Reihe: 18 Plus!

Im Frühjahr 2014 wurde die Krim von Russland annektiert. In den sogenannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine hatten in der Folge Separatisten ihre Unabhängigkeit von der Ukraine erklärt. Seitdem stehen sich im Donbass prorussische Separatisten und Ukrainer gegenüber. Das Feature erzählt eine Geschichte aus dem Jahr 2014, vier Jahre nach der Annexion der Krim. Artiom ist 18 Jahre alt und hat nur einen Wunsch: in den Krieg ziehen und für sein Heimatland, die Ukraine, kämpfen. Er kleidet sich in Tarnkleidung, sieht sich im Internet Kriegsvideos an und übt in seiner Freizeit mit seinen Freunden Kampfszenen ein. Oder zumindest hält Artiom sie für Kampfszenen. Denn er ist noch ein Kind und weiß nicht, was Krieg wirklich bedeutet. Und er hat das Pech, dass die Kämpfe so verlockend nah sind. Artiom will so schnell wie möglich an die Ostfront und gegen die Russen kämpfen. Artioms Großvater, der ihm das Schießen beibrachte, will ihn zurückhalten. Was treibt den jungen Mann an, alle Brücken hinter sich abzubrechen?