Im Grenzland
Frauen in Estland bereiten sich auf den Ernstfall vor
Von Juli Schulz
Regie: die Autorin
SWR/Deutschlandfunk/RB 2025
Frauen in Estland bereiten sich auf den Ernstfall vor
Fraueneinheit des Freiwilligenverbands der estnischen Streitkräfte © Merike Annuk
Im Grenzland
43:52 Minuten
Estland blickt auf eine Geschichte politischer Fremdbestimmung zurück, mehrmals stand es unter russischer Herrschaft. Seit Russland Krieg gegen die Ukraine führt, wächst die Angst vor einer erneuten Invasion.
Die Naiskodukaitse, eine Fraueneinheit des Freiwilligenverbandes der estnischen Streitkräfte, bereitet sich vor. Gibt es eine weibliche Strategie des Widerstands? Ein weibliches Denken und Handeln in Kriegs- und Konfliktsituationen?
Die Frauen erzählen von ihrer Motivation, sich der Einheit anzuschließen und von biografischen Erfahrungen, welche ihren Blick auf Verteidigung geprägt haben
Im Grenzland
Juli Schulz arbeitet als Autorin, Journalistin und Theatermacherin. Sie studierte Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus, sowie Tiermedizin und Theaterregie. Sie war Stipendiatin des Nordeuropa-Programms der IJP in Tallinn/ Narva, der Summer School on Investigative Reporting in Riga sowie Teilnehmerin der Åke-Blomström-Masterclass des Prix Europa. Ihre Recherchen führen sie regelmäßig ins Baltikum.