Coming Out
Die Geschichte des ersten und letzten queeren Kinofilms der DDR
Von Tony Andrews
Regie: Eva Solloch
Ton und Technik: Hendrik Manook, Oliver Dannert und Valentin Brockmann
Dramaturgie: Anna Seibt
Deutschlandfunk 2026
Länge: 54'40''
Schwule Liebe zu zeigen, war im DDR-Kino ein Tabubruch © imago images / United Archives
Was kostete es, Ende der 1980er in der DDR den ersten DEFA-Film über schwule Liebe zu produzieren? Die Hauptdarsteller Dirk Kummer und Matthias Freihof erzählen, wie sie für "Coming Out" ihre Karrieren riskierten.
Der Lehrer Philipp kann sein Schwul-Sein nicht länger leugnen, aber es fällt ihm schwer, in einer homophoben Gesellschaft offen dazu zu stehen. Der Spielfilm über Philipps Coming Out sollte Tabus brechen und den Menschen einen Spiegel vorhalten - doch am Tag der Premiere fiel die Mauer.
Die spannende Entstehungsgeschichte eines unwahrscheinlichen Films, der ein großer Erfolg wurde, obwohl fast nichts nach Plan lief.
Tony Andrews ist freier Journalist in Berlin. Er hat Features und Dokumentationen für Medien wie The Guardian, The Atlantic, NPR, KCRW und DIE ZEIT produziert. Sein Schwerpunkt liegt auf narrativen Audiogeschichten.