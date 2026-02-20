Die Geschichte des ersten und letzten queeren Kinofilms der DDR

Coming Out

54:01 Minuten Schwule Liebe zu zeigen, war im DDR-Kino ein Tabubruch © imago images / United Archives

Was kostete es, Ende der 1980er in der DDR den ersten DEFA-Film über schwule Liebe zu produzieren? Die Hauptdarsteller Dirk Kummer und Matthias Freihof erzählen, wie sie für "Coming Out" ihre Karrieren riskierten.