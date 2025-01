Savita Wagners ukrainisches Fronttagebuch

Also muss ich überleben!

52:34 Minuten Savita Wagner im Erdbunker an der ukrainischen Front © Deutschlandradio / privat

Sie will nicht nur zusehen: Als der Krieg ausbricht, geht Savita Wagner in die Ukraine, um zu helfen. Sie rettet als Sanitäterin an der Front viele Verwundete. Bis sie von einem Granatsplitter tödlich getroffen wird.