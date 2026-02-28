Mit einem Atemzug in die Tiefe

Ohne Flasche, ohne Netz – nur mit einem Atemzug, einer Harpune und dem Wissen um die Natur taucht Mitsuki Hara in die Tiefe. Hinter ihr liegt ein Weg voller Hindernisse. Aufgewachsen in Japan in schwierigen Familienverhältnissen, wäre sie als Kind beinahe ertrunken. Doch die spätere Begegnung mit der Schönheit des Ozeans wurde zu einer transformierenden Kraft, die ihr half, persönliche und emotionale Hürden zu überwinden.

Im Speerfischen fand sie nicht nur Stärke, sondern auch eine Gemeinschaft, die ihr die Unterstützung bot, die sie in ihrer Kindheit vermisste. Trotz der Gefahren dieses Sports wurde er mit seiner engen Verbindung zur Natur zu einem wichtigen Teil ihres Heilungsprozesses – und führte sie schließlich zu zwei Weltrekorden im Speerfischen.

Heute lebt sie in Kalifornien und hat sich in einer Männerdomäne durchgesetzt. Sie ist Jägerin, doch es geht um mehr als nur den Fang: Es geht um Selbstbestimmung und schließlich auch um Nachhaltigkeit. Denn Mitsuki Hara ist auch Köchin. Aus Respekt vor dem Tier, das sie tötet, verwertet sie beim Kochen jeden Teil des Fisches.

Ihr achtsamer und nachhaltiger Umgang mit der Natur findet seinen Ausdruck in dem japanischen Dank, den sie vor dem Essen mit ihren Freunden spricht: Itadakimasu – „Ich empfange dieses Essen in Ehrfurcht“. Das Feature begleitet eine junge Frau, die mit jedem Tauchgang unsere Beziehung zur Natur, zum Essen und zu uns selbst hinterfragt.

„SPEARA“ wurde in 3D produziert.

Zum Dokumentarfilm „ SPEARA “ aus der Reihe DocuMe auf ZDF/3sat.

SPEARA | Einblicke Nur mit einem Atemzug, einer Harpune und dem Wissen um die Natur taucht Mitsuki Hara in die Tiefe © Florian Baron Mitsuki Hara ist Weltrekordhalterin in der Disziplin des Speerfischens © Florian Baron Speerfischerin Mitsuki Hara geht es um mehr als nur den Fang: Es geht auch um Selbstbestimmung und Nachhaltigkeit. © Florian Baron Speerfischen mit Respekt und im Einklang mit der Natur: Mitsuki Hara mit ihrem Fang © Florian Baron

Das Feature ist Teil der Sendereihe „18 Plus!“ und entstand in Kooperation mit 3sat und der DocuMasterclass des Duisburger Festivals doxs! dokumentarfilme für kinder und jugendliche.

SPEARA

Mit einem Atemzug in die Tiefe

Von Florian Baron



Regie: Florian Baron

mit: Mitsuki Hara, Jaquelin Klaiber, Wakako Takahashi, Kelvin Solchin, Rich German, Matthew Wheaton

Es sprachen: Julia Ueno Strowski, Nina Weniger, Akiko Hitomi, Max Urlacher, Marian Funk und Milad Kuhpai

Regieassistenz: Asssunta Alegiani

Ton und Technik: Lukas Wilke

Komposition: Jana Ilmert

Redaktion: Katrin Moll

Deutschlandfunk 2026

Länge: ca. 54'40