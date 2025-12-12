Gedimmte Gefühle und Kontrollverlust

So auch in seinem neuen Roman. Und die Welt der modebewußten fortysomething ist auch immer noch angenehm. Aber sie hat Brüche bekommen. Randts Hauptfigur Marius hat finanzielle Schwierigkeiten, er kann seine Verliebtheit nicht mehr kontrollieren und seine Mutter, die wichtigste Person in seinem Leben, stirbt. Leif Randts Romane werden von vielen seiner Leser:innen nicht zuletzt auch als besondere Zeitdiagnosen geschätzt. Seine Erfolgsstory „Allegro Pastell“ wurde verfilmt. Randt hat das Drehbuch geschrieben, eine Arbeit, die wie er sagt, wenig mit großen Ideen und mehr mit Handwerk zu tun hat.