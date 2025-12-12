Leif Randt revisited
Gedimmte Gefühle und Kontrollverlust
Von Simone Hamm
mit Marcus J. Bachmann und der Autorin
Ton und Technik: Gunther Rose und Thomas Widdig
Regie: Philine Velhagen
Redaktion: Tina Klopp
Deutschlandfunk 2025
Leif Randts Hauptfigur interessiert sich für Mode - wie sein Autor © picture alliance / Erwin Elsner
54:43 Minuten
In „Lets talk about feelings...“ bekommt die perfekt kontrollierte Welt erste Risse.
Die Welt ist pastellfarben in Leif Randts Romanen, alles ist wohltemperiert. Die Wahl eines Cocktails gilt schon als Wagnis - emotionale Ausbrüche sind tabu. Und doch wird ständig über Gefühle gesprochen.
So auch in seinem neuen Roman. Und die Welt der modebewußten fortysomething ist auch immer noch angenehm. Aber sie hat Brüche bekommen. Randts Hauptfigur Marius hat finanzielle Schwierigkeiten, er kann seine Verliebtheit nicht mehr kontrollieren und seine Mutter, die wichtigste Person in seinem Leben, stirbt. Leif Randts Romane werden von vielen seiner Leser:innen nicht zuletzt auch als besondere Zeitdiagnosen geschätzt. Seine Erfolgsstory „Allegro Pastell“ wurde verfilmt. Randt hat das Drehbuch geschrieben, eine Arbeit, die wie er sagt, wenig mit großen Ideen und mehr mit Handwerk zu tun hat.
In seinem Wohnzimmer in Berlin-Neukölln, auf Spaziergängen in Charlottenburg und durchs KdW erzählt Leif Randt von Brüchen, von Mode, Familie und Liebe - und von den Möglichkeiten anderer Welten.
Simone Hamm studierte Literaturwissenschaften, Philosophie und Chinesisch in Bonn, lebte in Peking, arbeitete an der Uni Bayreuth, volontierte bei der Deutschen Welle. Sie ist Feature-Autorin für die ARD - zuletzt: „Ziemlich nice - Die Gegenwart von Leif Randt ist pastellfarben“ 2021/Dlf. Für das Dlf Feature „Vor dem Gesetz - Justizskandale in New York“ ist sie mit dem RIAS Preis ausgezeichnet worden. Nach mehrjährigen Stationen in Brüssel und New York lebt sie in Köln.