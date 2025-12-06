Langzeitdoku über drei Jugendliche

Ursendung
Alle laufen weg. Einer fällt hin. (1/2)
Von Klaus Schirmer
Regie: Friederike Wigger
Mit: Verena Jost und dem Autor
Regieassistenz: Swantje Reuter
Ton und Technik: Lukas Wilke
Redaktion: Ingo Kottkamp
Deutschlandfunk/SWR 2025
Länge: 58’01 (Onlinefassung) / 54’43 (Sendefassung)
Teil 2 am 13. Dezember 18.05 Uhr, Deutschlandfunk KUltur
Wiederholung/Spiegelung am 07.12., 20.05 Uhr, Deutschlandfunk
Klaus Schirmer ist Autor von Reportagen und Features. Er studierte Hispanistik, Politikwissenschaft und Germanistik in Berlin, La Coruña, Toulouse und Buenos Aires. 2011 wurde er mit dem Georg-Schreiber-Medienpreis für „Sich selbst fremd geworden“ (BR 2010) ausgezeichnet, 2014 mit dem Europäischen CIVIS-Radiopreis für „Schrubben gegen Rechts“ (SWR 2013). Zuletzt: „Die Turmspringerinnen“ (Podcast für den Deutschlandfunk 2024).