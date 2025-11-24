Die Enthauptung

Adam liebt seinen Job als Museumswärter. Aber mit der Eröffnung der neuen Ausstellung – einer Retrospektive der barocken Malerin Artemisia Gentileschi – befällt ihn ein seltsames Unwohlsein. Diese Gemälde beunruhigen ihn. Auch die Museumsgäste kommen ihm zunehmend merkwürdig vor. Und wem gehören die Stimmen, die nur er hören kann? Sie scheinen Dinge über ihn zu wissen, die er sorgfältig verdrängt und in der Vergangenheit gelassen zu haben glaubte.