Ursendung
Die Enthauptung
Von Laura Naumann
Regie: Julia Hölscher
Mit: Barbara Philipp, Peter Jordan, Eva Meckbach, Bibiana Beglau, Moritz Treuenfels, Almut Zilcher, Andreas Döhler, Pauline Gloger, Bineta Hansen, Jan Jorszek, Talin Lopez, Lars Schmidtke, Julia Hölscher, Marie Permantier, Torsten Föste, Renate Steininger, Laura Naumann
Besetzung: Kathi Bonjour
Komposition: Tobias Vethake
Ton und Technik: Alexander Brennecke, Susanne Beyer
Regieassistenz: Marie Permantier
Dramaturgie: Sebastian Klauke
Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: 54‘31
Die Enthauptung
Ursendung
Laura Naumann, geboren 1989, arbeitet multidisziplinär als Autorin für Theater, Prosa, Hörspiel und Film. Im November 2021 wurde die Hörspieladaption ihres Stückes „Das hässliche Universum“ von Deutschlandfunk Kultur produziert und von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats gewählt. 2024 erschien ihr Debütroman „Haus aus Wind“.