Klangkunst: Hommage an Eslanda und Paul Robeson

Der Aktivismus von Eslanda und Paul Robeson war radikal, internationalistisch und seiner Zeit oft voraus. Nun hat die Akademie der Künste in Berlin Klangkünstler und Komponistinnen eingeladen, sich mit ihrem politischen und künstlerischen Wirken auseinanderzusetzen. Die Beteiligten erhielten Zugang zum Paul-Robeson-Archiv, zu den Forschungssammlungen der University of the Western Cape in Kapstadt und den UWC Robben Island Museum Mayibuye Archives, die bedeutende Materialien zur Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika beherbergen. Dreiteilige Serie mit Soundarbeiten von Kirsten Reese, Matana Roberts, Leila Bencharnia, Ariel Orah und Masimba Hwati.