„Die Frau mit den vier Armen“ (1/2)

Die genauso schroffe wie brillante Kommissarin Rita Aitzinger entdeckt am Ufer der Ihme die Leiche eines jungen Mannes. Bald zeigt sich: Es ist der Beginn einer Serie. Die Opfer sind einsame, junge Männer, die das Glück suchten und den Tod fanden.

Könnte der Mord etwas mit einem Fall aus Ritas Vergangenheit zu tun haben – dem einzigen Fall, den sie nie lösen konnte? Hat die Mordserie also schon viel früher begonnen? Ein moderner „Niedersachsen-Noir“ mit grotesken Figuren und absurd-komischen Dialogen.