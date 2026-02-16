„Die Frau mit den vier Armen“ (1/2)

Traurige Jungs finden den Tod

51:03 Minuten
Ein Paar pinke Gumminhandschuhe auf schwarzem Grund
Eine skrupellose Serienmörderin hat es auf Männer abgesehen © mauritius images / Alamy Stock Photos / Andrew Pate [M]
Von Jakob Nolte |
Eine Mordserie an jungen Männern. Kommissarin Rita Aitzinger ermittelt und vermutet eine Verbindung zu ihrer eigenen Vergangenheit. Ein „Niedersachsen-Noir“ über Einsamkeit und fragile Männlichkeitsbilder.
Die genauso schroffe wie brillante Kommissarin Rita Aitzinger entdeckt am Ufer der Ihme die Leiche eines jungen Mannes. Bald zeigt sich: Es ist der Beginn einer Serie. Die Opfer sind einsame, junge Männer, die das Glück suchten und den Tod fanden.
Könnte der Mord etwas mit einem Fall aus Ritas Vergangenheit zu tun haben – dem einzigen Fall, den sie nie lösen konnte? Hat die Mordserie also schon viel früher begonnen? Ein moderner „Niedersachsen-Noir“ mit grotesken Figuren und absurd-komischen Dialogen.
Zu Teil 2 des Krimi-Hörspiels: Die Frau mit den vier Armen (2/2)
Die Hörspiel-Musik gibt's ab dem 16. Februar auch als Album:
"Nebel über Hannover" von Silvan Koch & Vokalist Orkestar Band

Ursendung

Die Frau mit den vier Armen (1/2)
Von Jakob Nolte

Bearbeitung und Regie: der Autor
Mit: Eva Löbau, Bastian Reiber, Niels Bormann, Jeremy Mockridge, Şiir Eloğlu, Barbara Becker, Wolfram Koch, Jakob Nolte, Marc Oliver Schulze, Karla Sengteller, Irina Sulaver und Patrick Wengenroth
Komposition: Silvan Koch
Musiker: Max Kämmerling, Silvan Koch, Janos Mijnssen, Tillmann Ostendarp
Ton und Technik: Alexander Brennecke und Frank Klein
Regieassistenz: Assunta Alegiani
Dramaturgie: Felix Lehmann
Deutschlandfunk 2026
Länge: 50'59

Teil 2 am 23.02.2026, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur

Jakob Nolte, geboren 1988 in Gehrden, ist Autor mehrfach preisgekrönter Theaterstücke und Co-Kurator des Web Labels Tegel Media (mit Leif Randt). Zuletzt erschien sein Hörspiel „Der Krieg ist vorbei“ (Deutschlandfunk Kultur 2024). Sein vierter Roman und erster Krimi „Die Frau mit den vier Armen” erschien im Mai 2024.

