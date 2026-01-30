Art’s Birthday 2026: dialogue de l'orgue double
Von gamut inc
Deutschlandfunk/SWR/CTM Festival 2026
Länge: ca. 50‘
Konzertmitschnitt aus dem E-Werk Freiburg vom 17. Januar 2026
Klangkunst mit KI-gesteuerter Orgel
Beim Art’s Birthday 2026 im E-Werk Freiburg bringt das Duo gamut inc die „Black Square“, eine computergesteuerte Orgel, zum Sprechen. © Marc Doradzillo
54:11 Minuten
Diese Orgel kann sprechen und Geräusche nachahmen: Mithilfe von machine learning imitiert ein neuartiges Instrument des Orgelbauers Tony Decap Klänge aller Art. Das Duo gamut inc bespielt damit das E-Werk Freiburg beim Art’s Birthday 2026.
Die Orgel ist der erste Synthesizer. Ihre Register sind Musikinstrumenten nachempfunden. Hinzu kommen Effekte wie Vogelgezwitscher und Donnergrollen. Diese Verbindung von Musik, Natur und Technik erreicht nun ein neues Level mit der „Black Square“, einer computergesteuerten modularen winddynamischen Orgel von Tony Decap.
Beim Art’s Birthday 2026 bringt das Duo gamut inc die „Black Square“ zum Sprechen. Die Spezialisten für Musikautomaten nutzen das Instrument als Lautsprecher für Field Recordings, lassen Schwebungen entstehen und versetzen den gesamten Raum in Schwingung.
Der Art’s Birthday geht zurück auf den Fluxuskünstler Robert Filliou. Er erklärte den 17. Januar 1963 zum 1.000.000. Geburtstag der Kunst. Die Ars Acustica Gruppe der European Broadcasting Union feiert den 1.000.063. Art’s Birthday mit Konzerten und Performances in ganz Europa.
Das Berliner Ensemble gamut inc, gegründet von Marion Wörle und Maciej Śledziecki tritt seit 2013 international mit selbstgebauten Musikmaschinen und automatisierbaren Pfeifenorgeln auf.