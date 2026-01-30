Klangkunst mit KI-gesteuerter Orgel

Die Orgel ist der erste Synthesizer. Ihre Register sind Musikinstrumenten nachempfunden. Hinzu kommen Effekte wie Vogelgezwitscher und Donnergrollen. Diese Verbindung von Musik, Natur und Technik erreicht nun ein neues Level mit der „Black Square“, einer computergesteuerten modularen winddynamischen Orgel von Tony Decap.

Beim Art’s Birthday 2026 bringt das Duo gamut inc die „Black Square“ zum Sprechen. Die Spezialisten für Musikautomaten nutzen das Instrument als Lautsprecher für Field Recordings, lassen Schwebungen entstehen und versetzen den gesamten Raum in Schwingung.

Der Art’s Birthday geht zurück auf den Fluxuskünstler Robert Filliou. Er erklärte den 17. Januar 1963 zum 1.000.000. Geburtstag der Kunst. Die Ars Acustica Gruppe der European Broadcasting Union feiert den 1.000.063. Art’s Birthday mit Konzerten und Performances in ganz Europa.