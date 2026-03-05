„Der Wachmann“

Auch als die Bewohner nach und nach das Apartmenthaus verlassen, halten Michel und Harry mit eiserner Disziplin die Stellung. Als ein dritter Wachmann auftaucht, eskaliert die Situation. Wurde er geschickt, um die beiden zu überprüfen? Oder hat er es auf den letzten Bewohner abgesehen, der das Gebäude nie verlassen hat? Peter Terrins Thriller ist eine ebenso beklemmende wie komische Parabel auf den stetig wachsenden Kontrollwahn in unserer Gesellschaft. Ein Thriller über Angst, Macht und Paranoia.