„Die Frau mit den vier Armen“ (2/2)

Todesfalle Dating-App

53:28 Minuten
Ein Paar türkise Gumminhandschuhe auf schwarzem Grund
Wer ist die Männermörderin? © mauritius images / Alamy Stock Photos / Andrew Pate [M]
Von Jakob Nolte |
Zwei Männer sind tot. Spuren in einer Dating-App deuten auf weitere Opfer hin. Rita Aitzinger jagt eine skrupellose Serienmörderin. Zwischen Oper, Kneipe und Burgerladen gerät die Kommissarin in ein Netz aus falschen Fährten.
Popsongs in Dauerschleife, rätselhafte Tattoos und Spuren in Dating-Apps: Die Morde an Sebastian Tamm und Jonas Hartung müssen miteinander verbunden sein. Kommissarin Rita Aitzinger und ihr Kollege Ilia Schuster jagen eine skrupellose Serienmörderin. Zwischen Oper, Bahnhofskneipe und Burgerladen verirren sie sich in einem Geflecht aus Hinweisen und falschen Fährten. Welche Rolle spielt die Dating-App bei den Taten? Und wie passt der unbeholfene Streifenpolizist Gerd Lampe ins Bild?
Zu Teil 1 des Krimi-Hörspiels: Die Frau mit den vier Armen (1/2)
Die Hörspiel-Musik gibt's ab dem 16. Februar auch als Album:
"Nebel über Hannover" von Silvan Koch & Vokalist Orkestar Band

Ursendung

Die Frau mit den vier Armen (2/2)
Von Jakob Nolte
Bearbeitung und Regie: der Autor
Mit: Eva Löbau, Bastian Reiber, Vanessa Loibl, Jeremy Mockridge, Şiir Eloğlu, Barbara Becker, Niels Bormann, Wolfram Koch, Marc Oliver Schulze und Irina Sulaver 
Komposition: Silvan Koch 
Musiker: Max Kämmerling, Silvan Koch, Janos Mijnssen, Tillmann Ostendarp 
Ton und Technik: Alexander Brennecke und Frank Klein 
Regieassistenz: Assunta Alegiani  
Dramaturgie: Felix Lehmann 
Deutschlandfunk 2026
Länge: 53’23

Jakob Nolte, geboren 1988 in Gehrden, ist Autor mehrfach preisgekrönter Theaterstücke und Co-Kurator des Web Labels Tegel Media (mit Leif Randt). Zuletzt erschien sein Hörspiel „Der Krieg ist vorbei“ (Deutschlandfunk Kultur 2024). Sein vierter Roman und erster Krimi „Die Frau mit den vier Armen” erschien im Mai 2024.

