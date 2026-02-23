„Die Frau mit den vier Armen“ (2/2)

Popsongs in Dauerschleife, rätselhafte Tattoos und Spuren in Dating-Apps: Die Morde an Sebastian Tamm und Jonas Hartung müssen miteinander verbunden sein. Kommissarin Rita Aitzinger und ihr Kollege Ilia Schuster jagen eine skrupellose Serienmörderin. Zwischen Oper, Bahnhofskneipe und Burgerladen verirren sie sich in einem Geflecht aus Hinweisen und falschen Fährten. Welche Rolle spielt die Dating-App bei den Taten? Und wie passt der unbeholfene Streifenpolizist Gerd Lampe ins Bild?