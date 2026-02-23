Ursendung
Die Frau mit den vier Armen (2/2)
Von Jakob Nolte
Bearbeitung und Regie: der Autor
Mit: Eva Löbau, Bastian Reiber, Vanessa Loibl, Jeremy Mockridge, Şiir Eloğlu, Barbara Becker, Niels Bormann, Wolfram Koch, Marc Oliver Schulze und Irina Sulaver
Komposition: Silvan Koch
Musiker: Max Kämmerling, Silvan Koch, Janos Mijnssen, Tillmann Ostendarp
Ton und Technik: Alexander Brennecke und Frank Klein
Regieassistenz: Assunta Alegiani
Dramaturgie: Felix Lehmann
Deutschlandfunk 2026
Länge: 53’23
Todesfalle Dating-App
"Nebel über Hannover" von Silvan Koch & Vokalist Orkestar Band
Ursendung
Jakob Nolte, geboren 1988 in Gehrden, ist Autor mehrfach preisgekrönter Theaterstücke und Co-Kurator des Web Labels Tegel Media (mit Leif Randt). Zuletzt erschien sein Hörspiel „Der Krieg ist vorbei“ (Deutschlandfunk Kultur 2024). Sein vierter Roman und erster Krimi „Die Frau mit den vier Armen” erschien im Mai 2024.