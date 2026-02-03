Ein Morgen wie jeder andere
Nach Christian Pernath
Übersetzung aus dem Französischen: Nathalie Mälzer-Semlinger
Bearbeitung und Regie: Irene Schuck
Mit: Ulrich Matthes, Bibiana Beglau, Jens Wawrczeck, Nicole Haase, Matthias Brandt, Falk Rockstroh, Katja Siedler, Yannik Lazai, Peter Kaempfe, Joachim Bliese, Andreas Mannkopff und Michael Kinkel
Ton und Technik: Bernd Friebel, Hermann Leppich
Regieassistenz: Roman Neumann
Dramaturgie: Torsten Enders
Deutschlandradio 2010
Länge: 55‘11
Tierarzt Bélouard lebt einsam bei Nantes, als ein brutaler Mordfall das Dorf erschüttert. Auf einem Waldweg trifft er eine verängstigte Frau. Während die Polizei im Dunkeln tappt, bringt ihn die Begegnung mit der Fremden auf eine gefährliche Spur.
Nach seiner Scheidung lebt der Tierarzt Bélouard verbittert und einsam in einem kleinen Ort bei Nantes. Eines Tages geschieht etwas Unfassbares: Auf einem der Bauernhöfe wird eine ganze Familie auf furchtbare Weise umgebracht. Am gleichen Tag trifft Bélouard eine unbekannte Frau auf einem Waldweg. Sie gibt vor, vor ihrem gewalttätigen Mann geflohen zu sein. Bélouard nimmt sie vorübergehend bei sich auf. Sie kommen sich näher und Bélouard wird wider Willen zum Entdecker einer grausamen Wahrheit.
Christian Pernath, geboren 1959 in Nantes, studierte Musik und Kunstgeschichte. 2002 erschienen seine ersten Romane „Dernière Visite“ und „Séraphin Verre“. Letzterer wurde mit dem Prix Thyde Monnier ausgezeichnet.