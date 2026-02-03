Ein Morgen wie jeder andere

Nach seiner Scheidung lebt der Tierarzt Bélouard verbittert und einsam in einem kleinen Ort bei Nantes. Eines Tages geschieht etwas Unfassbares: Auf einem der Bauernhöfe wird eine ganze Familie auf furchtbare Weise umgebracht. Am gleichen Tag trifft Bélouard eine unbekannte Frau auf einem Waldweg. Sie gibt vor, vor ihrem gewalttätigen Mann geflohen zu sein. Bélouard nimmt sie vorübergehend bei sich auf. Sie kommen sich näher und Bélouard wird wider Willen zum Entdecker einer grausamen Wahrheit.