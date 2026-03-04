Es ist noch immer gut gegangen, warum sich ändern?

Blaupause Scheuklappe
Von Gesche Piening
Regie: die Autorin
Mit: Michael Emanuel Bauer, Sebastian Brandes, Elsa Büsing, Katja Huber, Michael Kranz, Raphaela Möst, David Pätsch, Gesche Piening, Christoph Süß und David Zimmerschied
Komposition: Michael Emanuel Bauer und David Pätsch
Musik und Gesang: Wolfgang Petters, Robert Koller, Leopold Gmelch, Nobert Bürger, Michael Emanuel Bauer, Ralf Funk und David Pätsch
Ton und Technik: Gregor Kuschel und David Pätsch
Dramaturgie: Katja Huber
Künstlerische Produktionsplattform von Gesche Piening 2025
Länge: ca. 54'40
Gesche Piening, geboren 1978 in Hamburg, Schauspielerin, Theatermacherin und Dozentin. Autorin und Regisseurin von Features und Hörspielen. Für ihre künstlerischen Arbeiten wurde sie mehrfach ausgezeichnet.