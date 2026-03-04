Es ist noch immer gut gegangen, warum sich ändern?

Blaupause Scheuklappe

• Realsatire • Trotz aller Krisen: Als Spezialisten fürs Blenden und Ausblenden sind wir bisher doch ganz gut gefahren. Warum die Scheuklappen ablegen, wenn es nichts als Verunsicherung, Hilflosigkeit und Ohnmacht zu gewinnen gibt?