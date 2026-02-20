Südwestlich von Island ragt eine Insel aus dem Wasser: Surtsey. Entstanden nach einem untermeerischen Vulkanausbruch 1963 ist sie bis heute eine Sperrzone. Klangkomposition über ihre allmähliche Besiedelung mit unterschiedlichen Lebensformen.

Einzig einem Forscherteam wurde gestattet, die „neue Insel“ (isländisch „Nýey“) zu betreten. Die Wissenschaftler und Forscherinnen wollten dokumentieren, wie das Leben auf dem zunächst unfruchtbaren Boden Fuß fasst: Einzeller, Vögel, Robben siedeln sich langsam an. Die Bedingungen sind alles andere als ideal, denn Surtsey ist starken Korrosionsprozessen ausgesetzt.

Ausgestattet mit Unterwasser- und Richtmikrofonen haben sich Nicolas Perret und Silvia Ploner an die Fersen des Forscherteams geheftet, um die Klänge der kargen und rauen Landschaft von Surtsey und den umliegenden, teils bewohnten Inseln des Westmänner-Archipels zu dokumentieren. Ihr Hörstück ist eine abstrakte Konversation zwischen der Klanglandschaft von Surtsey und den Worten der Inselbesucher und -besucherinnen.