    „Toter Mann“

    Leichenfund an der Küste Siziliens

    54:34 Minuten
    Sizialianische Küste: Silhouette eines Boots vor orangenem Sonnenuntergang.
    Siziliens Küste: Für die einen ein Urlaubsziel, für die anderen die einzige Hoffnung auf ein besseres Leben © EyeEm / Gianclaudio Marino
    Nach dem Roman "Il giro di boa" von Andrea Camilleri |
    Eine Leiche treibt im Meer, direkt vor dem Haus von Commissario Montalbano. Die Spur des unbekannten Toten führt ihn zu einem einsamen Kind, illegalen Geflüchteten und skrupellosen Schleppern.
    Beim Schwimmen im Meer vor seinem Haus in Marinella kollidiert Montalbano mit einer Leiche. Der Tote ist nur einer von vielen Namenlosen, die das Meer an die sizilianische Küste spült. Immer mehr illegale Einwanderer werden nachts von Schlepperbanden auf Booten ausgesetzt und erreichen ihr Ziel nur als Tote. Als Montalbano einem geflüchteten Kind zu helfen versucht, wird der Fall auf einmal persönlich.

    Toter Mann
    Nach Andrea Camilleri
    Übersetzung aus dem Italienischen: Renate Lampen
    Bearbeitung: Idalberto Fei
    Regie: Götz Naleppa
    Mit: Gerd Wameling, Maria Hartmann, Antje von der Ahe, Heinz Werner Kraehkamp, Martin Seifert, Udo Schenk, Udo Kroschwald, Stefan Kaminski, Michael Rotschopf, Ingeborg Medschinski, Klaus Herm, Götz Naleppa, Amadeus Meaini, Linda Chahine, Rida Wazné, Karena Lütge, Barbara Becker, Ulrich Lipka und Olaf Oelstrom
    Komposition: Andreas Bick
    Ton und Technik: Lutz Pahl, Barbara Zwirner
    Regieassistenz: Karena Lütge
    Dramaturgie: Torsten Enders
    Deutschlandradio Kultur 2007
    Länge: 54‘29

    Andrea Camilleri, geboren 1925 in Sizilien, ist ein vielfach ausgezeichneter Romancier, Drehbuchautor und Regisseur. Die erfolgreiche Serie seiner Montalbano-Romane begann 1994 mit „Die Form des Wassers“. 

