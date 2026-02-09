„Toter Mann“

Beim Schwimmen im Meer vor seinem Haus in Marinella kollidiert Montalbano mit einer Leiche. Der Tote ist nur einer von vielen Namenlosen, die das Meer an die sizilianische Küste spült. Immer mehr illegale Einwanderer werden nachts von Schlepperbanden auf Booten ausgesetzt und erreichen ihr Ziel nur als Tote. Als Montalbano einem geflüchteten Kind zu helfen versucht, wird der Fall auf einmal persönlich.