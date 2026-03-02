„Hoffnung ist Gift“

Jeff Sutton wird in Untersuchungshaft genommen und zur eigenen Sicherheit im Todestrakt untergebracht – denn als mutmaßlicher Vergewaltiger lebt es sich gefährlich im Gefängnis. Was Jeff hier erlebt, erschüttert seinen Glauben an Gerechtigkeit und die Justiz. Einzig Robert, ein gefühlskalter Mörder, ist dort sein Gefährte. Am Tag der Urteilsverkündung nimmt der Fall eine überraschende Wendung. Ein Krimi, der auf einer wahren Geschichte beruht.