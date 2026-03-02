Hoffnung ist Gift
Nach Iain Levison
Übersetzung aus dem US-amerikanischen Englisch: Walter Goidinger
Bearbeitung: Steffen Moratz
Regie: Cordula Dickmeiß
Mit: Nico Holonics, Stephanie Eidt, Devid Striesow, Rainer Strecker, Philipp Engelhardt, Manuel Harder, Mirko Böttcher, Jörg Hartmann, Anna Grisebach, Cristin König, Max Urlacher, Ingo Hülsmann, Harald Schrott, Karla Sengteller, Carolin Haupt, Henning Vogt, Isabel Schosnig und Ilka Teichmüller
Komposition: Andreas Bick
Ton und Technik: Susanne Beyer, Alexander Brennecke
Regieassistenz: Stefanie Heim
Dramaturgie: Jakob Schumann
Deutschlandfunk Kultur 2020
Länge: 56‘30
Eine Wiederholung vom 16.03.2020
Justizdrama nach einer wahren Geschichte
Hoffnung ist Gift
Iain Levison, 1963 in Aberdeen als Sohn deutscher Eltern geboren, lebt seit 1975 in den USA. 2005 wurde er mit seinem Roman „Betriebsbedingt gekündigt“ international bekannt. 2016 erschien sein Roman „Gedankenjäger“.