Über das Menschsein

Das Tier der Zeit

85:14 Minuten
Dunkles Schwarz-Weiß-Bild mit der Silhouette eines Manns, der in der Landschaft steht, von hinten
Und wenn uns die Dunkelheit zerreißt? Ein Mann spricht zu Tieren - von Dingen, über die man sonst oft schweigt. © David Wall / Getty Images
Von Valère Novarina |
• Existentialdrama • In diesem poetischen Hörspiel wird der Mensch zum „Irrtum, der lebt“ – gefangen zwischen Löchern und Grabinschriften, zwischen Sinn und Absurdität. Eine surreale Rede an die Tiere über Existenz und Identität.
Valère Novarina führt in eine fragmentarische Welt, in der die Grenzen zwischen Leben und Tod, Mensch und Tier verschwimmen. Das „Loch“ wird zum allgegenwärtigen Symbol – als Grab, als Leere im Inneren, als Öffnung zur Welt. Zwischen surrealen Sprachbildern entsteht ein Kosmos, der Gewissheiten über Identität und Sein grundlegend in Frage stellt.

Das Tier der Zeit
Von Valère Novarina
Übersetzung, Funkeinrichtung und Regie: Leopold von Verschuer
Mit: Jens Harzer und Valère Novarina
Ton und Technik: Thomas Monnerjahn, Philipp Adelmann und Sonja Rebel
Regieassistenz: Anke Beims
Deutschlandradio Kultur 2016
Länge: 83'18
Eine Wiederholung vom 29.05.2016

Valère Novarina, geboren 1947 bei Genf, französisch-schweizerischer Autor, Regisseur und bildender Künstler. Seit seinem Debüt „L’Atelier volant“ (1974) prägt er die internationale Bühne mit sprachspielerischen Theatertexten, die vielfach ausgezeichnet wurden, zuletzt mit dem Ganzo Poetry Prize (2020).

Hörspiel: "Das Tier der Zeit" Produktion DKultur 2016 Aufgenommen: 14. März 2016 im Funkhaus Berlin Regie: Leopold von Verschuer
Abgebildet: Der Autor Valére Novarina© Deutschlandradio / Sandro Most
