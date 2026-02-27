Klangkunst über Mangrovenwälder

Mikoko

52:12 Minuten
Blick von einem kleinen Boot auf Mangroven in seichten Gewässern der Insel Lamu, Kenia
Der Klangkünstler Joseph Kamaru hört zu, was die seichten Gewässer und Mangroven auf der kenianischen Insel Lamu zu erzählen haben © Joseph Kamaru
Von Joseph Kamaru |
Zwischen Meer und Küste, zwischen Salz- und Süßwasser wachsen die Mangroven im Übergang von mariner zu tropischer Lebenswelt. Doch die Wälder sind vom Klimawandel bedroht. Sound Art von Klangkünstler Joseph Kamaru über ein sensibles Ökosystem.
Die Stelzwurzeln dicht ineinander verschlungen thronen die Mangrovenwälder knapp über den seichten Gewässern der kenianischen Insel Lamu. Sie sind Küstenschutz, CO²-Speicher, Lebensraum für junge Muscheln, Fische und Krabben. Aber sie sind von Klimawandel und Abholzung bedroht.
Klangkünstler Joseph Kamaru alias KMRU war im Rahmen einer Künstlerresidenz zu Gast auf Lamu. Mit seinen Mikrofonen lauscht er unter- und oberhalb der Wasseroberfläche, hört den Garnelen zu, den Fischern, den Inselbewohnerinnen. Er sagt: „Meine künstlerische Praxis basiert auf Verlangsamung und Beobachtung."

Ursendung

Mikoko
Von Joseph Kamaru
Deutschlandfunk 2025
Länge: ca. 50'

Joseph Kamaru alias KMRU wurde in Nairobi geboren. Aktuell lebt und arbeitet er als Komponist, Produzent und Klangkünstler in Berlin. Bekannt wurde er mit Ambient-Sounddesigns, Drone-Experimenten und manipulierten Field Recordings.

