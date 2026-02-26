Hörstücke aus der freien Szene

Kurzstrecke 164

50:10 Minuten
Illustration einer Tür vor violettem Hintergrund, hinter der ein Mann halb in Vorschein tritt.
Eine Stimme aus dem Off spielt die Hauptrolle im Kurzhörspiel "Voice off" © Klaus Vedfelt / Getty Images
Moderation: Ingrid Wenzel und Johann Mittmann |
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute mit einem Hörspiel, das seine eigenen Mechanismen seziert: Was sagen die Figuren zu der Hörspiel-Geschichte, in der sie vorkommen?
Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch
Aus dem PodcastFreispiel

Podcast hören

PodcastHörspiel (Freispiel)

Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch

Unsere Freispiel-Produktionen finden Sie in unserem gemeinsamen Hörspiel-Podcast, den Sie hier... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen regelmäßig innovative, zeitgemäße, radiophone Hörstücke vor.
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:

Kein Zimmer für sich allein
Von Margit Pötzsch

Voice off
Von Claudia Weber

Heb mal den Faden an
Von Oh de Vie! (Claudia Tesorino und Annegret Suaudeau)

Lasst von Euch hören!
Euch interessieren Geschichten zum Hören?
Schickt uns eure Hörstücke!
Alle Informationen hier.
Call for audio works!
Are you interested in storytelling with sound?
Send us your audio pieces!
More Information here.
Kurzstrecke 164
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Ingrid Wenzel und Johann Mittmann
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: ca. 54’40
Wiederholung: 13.03.2026 00.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur
Empfehlungen
Zur Startseite