Kein Zimmer für sich allein
Von Margit Pötzsch
Hörstücke aus der freien Szene
Eine Stimme aus dem Off spielt die Hauptrolle im Kurzhörspiel "Voice off" © Klaus Vedfelt / Getty Images
Kurzstrecke 164
50:10 Minuten
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute mit einem Hörspiel, das seine eigenen Mechanismen seziert: Was sagen die Figuren zu der Hörspiel-Geschichte, in der sie vorkommen?
Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen regelmäßig innovative, zeitgemäße, radiophone Hörstücke vor.
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:
Kein Zimmer für sich allein
Voice off
Von Claudia Weber
Heb mal den Faden an
Von Oh de Vie! (Claudia Tesorino und Annegret Suaudeau)
Lasst von Euch hören!
Euch interessieren Geschichten zum Hören?
Schickt uns eure Hörstücke!
Alle Informationen hier.
Euch interessieren Geschichten zum Hören?
Schickt uns eure Hörstücke!
Alle Informationen hier.
Call for audio works!
Are you interested in storytelling with sound?
Send us your audio pieces!
More Information here.
Are you interested in storytelling with sound?
Send us your audio pieces!
More Information here.
Kurzstrecke 164
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Ingrid Wenzel und Johann Mittmann
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: ca. 54’40
Wiederholung: 13.03.2026 00.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Ingrid Wenzel und Johann Mittmann
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: ca. 54’40
Wiederholung: 13.03.2026 00.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur