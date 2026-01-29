Hörstücke aus der freien Szene

Wir stellen den zweiten Teil der Shortlist vom Kurzhörspielpreis „max15“ vor, dem Preis für das beste Kurzhörspiel der freien Szene 2025. Außerdem berichten wir von der Jury-Arbeit und der Preisverleihung im Rahmen der ARD-Hörspieltage im ZKM Karlsruhe.