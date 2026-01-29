Hörst du? Zur Phänomenologie des Hörens in drei Teilen
Von Dodo Schielein
Hörstücke aus der freien Szene
Eines der Kurzhörstücke führt uns in die fabelhafte Klangwelt der Tauchkäfer © IMAGO / All Canada Photos
Kurzstrecke 163
54:44 Minuten
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einem Tauchgang, der uns in die Welt der stridulierenden Wasserkäfer führt.
Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen regelmäßig innovative, zeitgemäße, radiophone Hörstücke vor.
In der Kurzstrecke präsentieren wir heute:
Hörst du? Zur Phänomenologie des Hörens in drei Teilen
Ria – versteht dich
Von Sui Sofie Heinz
Transsonar – Ein Tauchgang zu stridulierenden Wasserinsekten
Von Lasse Marc-Riek
Lasst von Euch hören!
Euch interessieren Geschichten zum Hören?
Schickt uns eure Hörstücke!
Alle Informationen hier.
Call for audio works!
Are you interested in storytelling with sound?
Send us your audio pieces!
More Information here.
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Am Mikrofon: Johann Mittmann und Ingo Kottkamp
Autor:innen/Deutschlandfunk Kultur 2026
Länge: 54'40