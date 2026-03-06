Ursendung
ZEROTH LAW – das nullte Gesetz
Von gamut inc
Libretto: Frank Witzel
Stimme: Ursina Lardi
Chor: RIAS Kammerchor
Dirigent: Olaf Katzer
Roboter Orchester: Logos Foundation, gebaut von Godfried-Willem Raes
Robotertechnik: Kristof Lauwers
Realisation: gamut inc
Autorenproduktion 2025
Länge: ca. 50'
Hörspiel mit Roboterorchester
Mensch und Maschine machen Musik: 35 mechanische Musikautomaten pfeifen, orgeln, posaunen, trommeln, während der RIAS Kammerchor singt © Christoph Voy
ZEROTH LAW - das nullte Gesetz
54:16 Minuten
RIAS Kammerchor trifft Roboterorchester: Aber in diesem Hörspiel stehen Mensch und Maschine einander nicht als Antipoden gegenüber, sondern sie gehen komplexe Verbindungen ein. Das Libretto stammt von Frank Witzel, die Musik von gamut inc.
35 mechanische Musikautomaten pfeifen, orgeln, posaunen, trommeln, während der RIAS Kammerchor singt. Dieses musikalische Miteinander hat das Komponistenduo gamut inc initiiert. Irgendwo zwischen Retrofuturismus und technokratischer KI-Gegenwart loten die Musiker das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine aus. Leitgedanke der Radiokomposition ist das nullte Gesetz, niedergeschrieben 1942 von Science-Fiction-Autor Isaac Asimov: „Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder tatenlos dabei zusehen, wie er Schaden erleidet.“
Ursendung
gamut inc ist ein interdisziplinäres Komponistenduo, bestehend aus Marion Wörle und Maciej Śledziecki. Der Fokus ihrer Arbeiten liegt auf innovativem Musiktheater und Maschinenmusik. Seit 2013 treten sie international mit Orgeln und selbstgebauten Robotern auf.