Touch Pool – Berührungsbecken
Von Alisa Kossak und Sarah Veith
Hörstücke aus der freien Szene
Kurzstrecke 161: Hörspielpreis max15 (1/2)
101:35 Minuten
Wir stellen die Shortlist vom Kurzhörspielpreis „max15“ vor, dem Preis für das beste Kurzhörspiel der freien Szene 2025. Außerdem berichten wir von der Jury-Arbeit und der Preisverleihung im Rahmen der ARD-Hörspieltage im ZKM Karlsruhe.
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:
Touch Pool – Berührungsbecken
Ein filmanalytischer Vergleich populärkultureller Strategien in psychoanalytischer Unterhose zur Analyse des Gelingens und Scheiterns von Komik als Modell polyästhetischer Erziehung
Von Carsten Schneider
Euch interessieren Geschichten zum Hören?
Schickt uns eure Hörstücke!
Alle Informationen hier.
Are you interested in storytelling with sound?
Send us your audio pieces!
More Information here.
Ursendung
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Ingrid Wenzel und Johann Mittmann
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: 57‘28