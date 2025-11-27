Hörstücke aus der freien Szene

Kurzstrecke 161: Hörspielpreis max15 (1/2)

101:35 Minuten
Ein Logo für den max15-Preis
max15 © Deutschlandradio / Studio Good
Moderation: Ingrid Wenzel und Johann Mittmann
Wir stellen die Shortlist vom Kurzhörspielpreis „max15“ vor, dem Preis für das beste Kurzhörspiel der freien Szene 2025. Außerdem berichten wir von der Jury-Arbeit und der Preisverleihung im Rahmen der ARD-Hörspieltage im ZKM Karlsruhe.
Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:

Touch Pool – Berührungsbecken
Von Alisa Kossak und Sarah Veith

Ein filmanalytischer Vergleich populärkultureller Strategien in psychoanalytischer Unterhose zur Analyse des Gelingens und Scheiterns von Komik als Modell polyästhetischer Erziehung
Von Carsten Schneider

Alisa Kossak (links) und Sarah Veith, Gewinnerinnen des Kurzhörspielpreises “max15”
Alisa Kossak (links) und Sarah Veith, Gewinnerinnen des Kurzhörspielpreises “max15”© Deutschlandradio / Anke Beims
Ursendung
Kurzstrecke 161: Hörspielpreis max15 (1/2)
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Ingrid Wenzel und Johann Mittmann
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: 57‘28

