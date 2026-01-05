Krimi-Komödie nach dem Mauerfall

Es ist eiskalt, als Kosemund den LKW mit den Stasi-Akten in seinen Schuppen fährt. Ab jetzt wird man ihn verfolgen. Erst tauchen die örtlichen Schutzmänner bei ihm auf, die durch die Wiedervereinigung ihre Jobs verloren haben. Später Mitarbeiter der Stasi, die es eigentlich nicht mehr gibt und nie gegeben hat. Alle suchen die Akten: die einen wollen sie vernichten, die anderen zu Geld machen.