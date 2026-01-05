Krimi-Komödie nach dem Mauerfall

Kosemund

44:44 Minuten
Schwarz-Weiß-Bild eines alten LKWs auf einer Straße bei Schneewetter.
Winter 1989/90: Bauer Kosemund gerät nach einer Schießerei an einen LKW voller brisanter Stasi-Akten © Bill Peters / Getty Images
Von Jörg Michael Koerbl |
Schüsse in der Nacht: Nach einer Kneipentour wird Kosemund Zeuge eines Mordes. Zurück bleibt ein LKW voller Stasi-Akten. Er versucht, die brisante Fracht zu verstecken, doch jemand will die Akten um jeden Preis zurückhaben.
Es ist eiskalt, als Kosemund den LKW mit den Stasi-Akten in seinen Schuppen fährt. Ab jetzt wird man ihn verfolgen. Erst tauchen die örtlichen Schutzmänner bei ihm auf, die durch die Wiedervereinigung ihre Jobs verloren haben. Später Mitarbeiter der Stasi, die es eigentlich nicht mehr gibt und nie gegeben hat. Alle suchen die Akten: die einen wollen sie vernichten, die anderen zu Geld machen.
Die Schauspielerin Ursula Karusseit
Die Schauspielerin Ursula Karusseit© Deutschlandradio - Sandro Most

Kosemund
Von Jörg-Michael Koerbl
Regie: Wolfgang Rindfleisch
Mit: Klaus Manchen, Ursula Karusseit, Hansjürgen Hürrig, Roland Hemmo, Udo Kroschwald, Carl Heinz Choynski, Jürgen Thormann, Timo Dierkes, Shorty Scheumann, Bernd Hoernle, Vera Kreyer
Ton und Technik: Thomas Monnerjahn, Andreas Räder
Regieassistenz: Roman Neumann
Dramaturgie: Torsten Enders
Deutschlandradio Kultur 2009
Eine Wiederholung vom 28.09.2009

Jörg-Michael Koerbl, geboren 1950 in Stendal, schreibt Dramen, Gedichte, Hörspiele und arbeitete auch als Transportarbeiter, Schiffsheizer, Dramaturgie- und Regieassistent und Schauspieler. Er lebt in Berlin.

