Wendy Pferd Tod Mexiko
Ein Klangcomic
Von Natascha Gangl
Regie: Natascha Gangl, Maja Osojnik, Matija Schellander
Mit: Natascha Gangl, Maja Osojnik, Matija Schellander, Joao Avilla, Barbara Briňon Anton, Eva Hoya, Moises Iglesias Kühn, Georg Leß und James Parker
Ton, Komposition und Musik: Rdeča Raketa alias Maja Osojnik und Matija Schellander
Autor:innenproduktion 2017
Länge: 53'26
Neo-Western als Klangcomic
Was ist eigentlich aus Wendy geworden? © picture alliance / dpa / Patrick Pleul
• Groteske • Wendy vom Reiterhof war für eine ganze Generation von Mädchen Comic-Pflichtlektüre. Heute reitet sie durch ein grausiges Wonderland, in dem sich die Lebenden und Toten nicht aus dem Weg gehen können.
Mindestens eine Generation Mädchen ist mit der Reiterhoftochter Wendy aufgewachsen, dem Star des genderkonformen Pferdecomics aus dem letzten Jahrhundert. Was ist eigentlich aus ihr geworden? In diesem Hörspiel ist Wendy Heldin in einem mexikanischen Neowestern. Sie will Pferderennen gewinnen, geht jedoch in der Wüste verloren und wird mit dem Tod konfrontiert. Die Bachmannpreisträgerin Natascha Gangl entwickelte in diesem Hörstück ihr Buchdebüt „Wendy fährt nach Mexiko“ zu einem literarischen Klangcomic weiter und integrierte reale Geräusche, Gesänge und O-Töne aus Mexiko.
Das Hörspiel „Wendy Pferd Tod Mexiko – Ein Klangcomic“ wurde 2018 mit dem 1. Preis des Berliner Hörspielfestivals ausgezeichnet.
Wendy Pferd Tod Mexiko
Natascha Gangl, geboren 1986 in der Steiermark/Österreich, Autorin für Theater, Hörspiel und Installation, lebte über längere Zeit zwischen Österreich und Mexiko. 2025 erhielt sie für ihren Text „DA STA“ den Ingeborg-Bachmann-Preis.