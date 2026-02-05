Neo-Western als Klangcomic

Mindestens eine Generation Mädchen ist mit der Reiterhoftochter Wendy aufgewachsen, dem Star des genderkonformen Pferdecomics aus dem letzten Jahrhundert. Was ist eigentlich aus ihr geworden? In diesem Hörspiel ist Wendy Heldin in einem mexikanischen Neowestern. Sie will Pferderennen gewinnen, geht jedoch in der Wüste verloren und wird mit dem Tod konfrontiert. Die Bachmannpreisträgerin Natascha Gangl entwickelte in diesem Hörstück ihr Buchdebüt „Wendy fährt nach Mexiko“ zu einem literarischen Klangcomic weiter und integrierte reale Geräusche, Gesänge und O-Töne aus Mexiko.