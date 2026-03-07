Hörspiel des Monats Februar 2026

Ende 2024 fällt überraschend das Assad-Regime. Doch Fares – ein syrischer Musiker im Berliner Exil – ist nicht nach Feiern zumute. Seine Freunde sind irritiert. 2011, im arabischen Frühling, führte er die Demonstrationen mit seinen Songs an. Sie setzten sich für Demokratie und Freiheit ein. Daran will die Band von damals anknüpfen und wieder in Damaskus auftreten. Auch Fares‘ Familie wünscht sich, er solle mit ihnen aus dem Exil zurückkehren, ein neues Syrien aufbauen. Doch dafür muss sich Fares der Vergangenheit stellen.

"Damaskus danach" ist keine Heldengeschichte. Es sind Sätze wie "Ich fühle irgendwie gar nichts außer Angst", "ein erfahrener Gläubiger lässt sich nicht zweimal von derselben Freude anstacheln" oder "Das Beste ist, dass man keine Hoffnung mehr hat, dann kann einen auch nichts schockieren", die uns von eine Gefühlswelt jenseits der Schlagzeilen berichten, von einer inneren Zerrissenheit und der Angst vor Missbrauch von Hoffnung und Utopie. Diese Ambivalenz in den Vordergrund zu stellen, in einer Zeit, in der es einfache Wahrheiten viel leichter haben als komplexe Erzählungen – das ist das Besondere an "Damaskus danach". Das Verwischen von Grenzen zwischen Wahn und Realität, als Folge traumatischer Erlebnisse von Diktatur und Krieg, spiegelt sich in den immer wiederkehrenden Alpträumen des Protagonisten. Aber auch scheinbar unvereinbare Positionen zwischen Freunden und Familien, die alle unterschiedlich auf den Sturz Assads reagieren, sind Teil der Erzählung. Die Lösung: aushalten und trotzdem im Gespräch zu bleiben – auch davon erzählt "Damaskus danach" und gibt damit mehr Hoffnung als jede Heldengeschichte, auch wenn einen der Alptraum zum Schluss immer wieder einholt.