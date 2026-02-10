Der Kampf eines Mannes gegen seine Pensionierung

Die Dinge des Lebens
Ein Sommer mit Hörspielen und Dokus
Woche 11: Alter
Monsieur Bougran geht in Pension
Monsieur Bougran geht in Pension
Nach der Novelle von Joris-Karl Huysmans
Übersetzung aus dem Französischen: Gernot Krämer
Bearbeitung und Regie: Elisabeth Panknin
Mit: Michael Rotschopf, Jens Harzer, Barbara Nüsse, Friedhelm Ptok, Wolfgang Rüter, Matthias Ponnier, Ernst-August Schepmann, Jean Paul Baeck und Louis Friedemann Thiele
Komposition: zPIAo
Ton und Technik: Karl-Heinz Stevens, Ernst Hartmann, Wolfgang Rixius und Jutta Stein
Produktion: Deutschlandfunk 2014
Länge: 48'08
Joris Karl Huysmans (1848–1907 in Paris) war ein französischer Romancier, der mit seinem radikalen Roman „À rebours“ („Gegen den Strich“, Hörspielfassung: Deutschlandfunk 2010) als Vertreter einer ästhetizistischen „Dekadenz“-Literatur wahrgenommen wurde. Er gehörte allerdings wie Émile Zola der Gruppe der „Naturalisten“ an.